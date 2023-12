Tamberi | «Jacobs? Fossi stato in lui avrei cambiato ma senza stravolgere tutto»

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Gianmarco, oro olimpico nel 2021 a Tokyo e campione del mondo a Budapest 2023 nel salto in alto, parla della sua preparazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024 al Corriere della Sera: Si è allenato anche a Natale? «No, è l’unico giorno dell’anno in cui, da tradizione, sospendo l’attività. E mi sono concesso anche un piccolo relax dalla dieta». Il ricordo più bello del 2023? «L’oro mondiale festeggiato con mia moglie Chiara, mia madre e mio fratello nello stadio di Budapest. Una festa coi fiocchi. Tokyo è un ricordo indelebile ma per la pandemia quell’olimpiade si era disputata a porte chiuse. L’energia del pubblico mi era mancata». Per continuare a vincere hail suo team: «Con papà dopo Tokyo ero arrivato a un punto di non ritorno, sono felice di essere intervenuto perché ho trovato persone splendide, buone e pure. Il rischio c’era, ma ...

