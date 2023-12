Superlega | la Uefa scrive alla Corte UE per modifica sentenza | i dettagli

Lacontinua a far discutere. La sentenza della UE che ha parlato di monopolio riferendosi a Fifa eha riacceso l'attenzione verso il nuovo torneo proposto che ha fatto così tanto discutere.Il comunicato stampa non rispecchia la sentenza. Questo, almeno, è il parere dell'che ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di revisionare e modificare quanto scritto dopo il caso. Il presidente Ceferin, già nel suo intervento del 21 dicembre, pur senza entrare ...È un bravissimo allenatore che, però, ha forse già dato il meglio di sé…” Come farebbe una squadra a disputare sia le competizioni Uefa e nazionali che la Superlega “Non potrebbe avvenire. Un giorno ...Questo il comunicato della FIGC in merito alla Superlega e all'eventuale richiesta di iscrizioni ... organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC.