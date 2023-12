Superlega | la FIGC si muove | ecco la clausola per le squadre di Serie A

La Figc vieta la Superlega ai club italiani. Nella norma di iscrizione al prossimo campionato, si scrive che i club dovranno impegnarsi a non ... (ilnapolista)

La FIGC ha preso posizione in maniera decisa sulla questione Superlega . Nonostante la sentenza dell’UE abbia, di fatto, riconosciuto il monopolio ... (calcioweb.eu)

La Figc ribadisce il proprio no alla Superlega. In un comunicato pubblicato lo scorso 21 dicembre e legato al nuovo sistema delle licenze nazionali ... (sportface)

Per queste motivazioni, in ossequio alle leggi nazionali e ai regolamenti internazionali, laritiene che lanon sia un progetto compatibile con queste condizioni e agirà sempre, in ...... Gabriele Gravina Se lavieta la, vuol dire che l'Italia è fuori dall'Unione Europea La domanda è legittima dopo aver letto la notizia che la Federcalcio di Gravina ha intenzione di ..."La Juventus è quella che ha pagato più di tutte. I bianconeri hanno subìto l'esclusione dall'Europa anche a causa della loro vicinanza alla Superlega" ...Serie A, il divieto perle squadre italiane di partecipare alla Superlega: la pena sarebbe l’iscrizione al campionato 24-25 Quest’oggi il sito di Alfredo Pedullà ha riportato le decisioni prese dalla F ...