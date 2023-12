Superbonus | spunta l’ipotesi della mini proroga ma a determinate condizioni Cosa vuole il ministro Giorgetti e cosa vuole invece Forza Italia

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Oggi il Consiglio deistri dovrebbe metter la parola fine alla saga del110%, chiarire come cambierà definitivamente e se ammettere o meno una sua eventuale, come auspicae M5S. Anche perché il nodo dei cantieri – oltre 30 mila aperti, precisa oggi Il CorriereSera – rimane, con il rischio che saltino imprese, posti di lavoro e che vadano restituiti i crediti ceduti. Secondo le nuove regole da gennaio le detrazioni scenderanno al 70 per cento. Il rimanente 30 per cento lo dovranno pagare condoe famiglie. Mentre salgono i costi dello Stato: secondo i dati Enea di fine novembre la misura costerebbe già 97 miliardi di euro.spera in un provvedimento ad hoc con una ...