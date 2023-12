Superbonus | Pagano | “Passa la linea di Forza Italia | tutelato chi ha agito nella legalità”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) ROMA – “L’accordo sulraggiunto all’interno della maggioranza, frutto dell’impegno costante diper giungere a una soluzione condivisa, è estremamente positivo. Potremo infatti tutelare quei cittadini e quelle imprese che, agendo in buonafede e credendo negli incentivi statali, si sono sempre mossie che non meritavano di venire penalizzati.ladella politica del fare e del buon governo, laperseguita da sempre, avanti così”. Lo scrive, in una nota, il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario, coordinatore regionale diin Abruzzo. L'articolo ...

In una nota, il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario, coordinatore regionale di Fi Abruzzo, scrive: 'L'accordo sulraggiunto all'interno della ......disposizioni del: per evitare che migliaia di imprese vadano in crisi ed oltre 300mila famiglie perdano i propri risparmi". Si legge in una nota congiunta di Marco Simiani e Ubaldo, ...Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, a un decreto ad hoc con il nuovo intervento sul Superbonus, sulla base dell’intesa siglata prima dell’avvio della riunione. Intesa ch ...Sulla questione del Superbonus per l'edilizia, maggioranza e governo "stanno dando vita a un indecoroso teatrino sulla pelle di ...