Superbonus | il governo trova l' intesa | si va verso provvedimento ad hoc Forza Italia | «I più deboli non dovranno restituire i soldi»

Cosi' il partito di maggioranza, su X, commenta l'accordo diraggiunto sulla proroga del. fil 28 - 12 - 23 16:54:58 (0401)PA,IMM,INF 5 NNNNIl nodo della proroga dele' stato sciolto in un confronto diche si e' svolto prima del Consiglio dei ministri (convocato alle 15,30 ma non ancora iniziato). A quanto si apprende, la misura non andra' nel ...Intesa per un nuovo intervento sul Superbonus del 110%. Prima della riunione del consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla riforma dell’Irpef con tre sole aliquote del 23%, 36% e 43%, ...Superbonus, si va verso l'intesa per un nuovo intervento. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza e di governo prima del Consiglio dei ministri si sarebbero riuniti i ...