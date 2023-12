Superbonus | il governo trova l' intesa | si va verso provvedimento ad hoc Forza Italia | «I più deboli non dovranno restituire i soldi»

Il ministro dell’Economia Giorgetti: «Decisione dipende da tenuta conti». Una soluzione potrebbe arrivare nel decreto Milleproroghe o in un ... (ilsole24ore)

Entro il 31 dicembre verrà approvato anche il decreto Milleproroghe . Tajani: "Stiamo lavorando per una proroga del Superbonus " (ilgiornale)

Si avvicina la scadenza del 31 dicembre per la maxidetrazione del 110% che dal 2024 scende al 70%. Le associazioni: a rischio migliaia di imprese e ... (corriere)

Superbonus , si va verso l'intesa per un nuovo intervento. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza e di governo prima del Consiglio ... (ilmessaggero)

Sarebbe stato raggiunto a livello dil'accordo sul. Dovrebbe trattarsi di un nuovo provvedimento, non di una norma contenuta nel Milleproroghe, con il Sal da definire in base ai costi. E' quanto si apprende da fonti ...La notizia è stata confermata ufficialmente dall'account X di Forza Italia: 'Accordo positivo su #. Grazie all'impegno di #ForzaItalia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto ...Superbonus, si va verso l'intesa per un nuovo intervento. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza e di governo prima del Consiglio dei ministri si sarebbero riuniti i ...ROMA - Prima della riunione del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi, è stato raggiunto un accordo sul superbonus. I protagonisti dell'incontro sono stati i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvi ...