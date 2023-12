Superbonus | Faraone | ' per Meloni coerenza vale meno bandierina Fi'

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Era talmente dannoso il, che alla fine Giorgiaha dato ragione a Conte, che fu il suo creatore". Lo dichiara Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera. "In questi mesi Fratelli d'Italia e Lega hanno denunciato, in tutti i modi, i guasti del provvedimento voluto dal M5S. Poi alla chetichella hanno deciso di conservarne un po'. La ‘' della Presidente del consigliodi unadi Forza Italia", conclude.

Più che un ministro, "un notaio", sentenzia il capogruppo Iv, Davide. E quindi il Pd che ... Di qui l'attacco al, "una norma fatta in un momento eccezionale, che ha effetti ...Più che un ministro, "un notaio", sentenzia il capogruppo Iv, Davide. E quindi il Pd che ... Di qui l'attacco al, "una norma fatta in un momento eccezionale, che ha effetti ...Ripresi i lavori della commissione Bilancio della Camera sulla manovra. Giudicate inammissibili 250 proposte delle oltre mille presentate dall'opposizione. I lavori sono stati interrotti e riprenderan ...(Adnkronos) - "Giorgetti, casualmente ministro dell’Economia, spiega che avrebbe approvato il Mes mentre il suo partito, la Lega, esulta per la bocciatura. Salvini dice: nessun contrasto con lui". Lo ...