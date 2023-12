Superbonus di cittadinanza Il Cdm vara un decreto ad hoc a tutela dei redditi più bassi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un 110% garantito anche nel 2024 alle fasce a minor reddito, detrazioni al 60-70% per tutti gli altri anche se non si concludono i lavori entro il 31 dicembre. Soddisfatta Forza Italia. Resta il tema, non trascurabile, dell'impatto sui conti per lo Stato

Un 110% garantito anche nel nuovo anno ai redditi più bassi " una sorta didi" e detrazioni al 60 - 70% per tutti gli altri anche se non si concludono i lavori entro il fatidico 31 dicembre. Sarebbe questo lo schema di base su cui " riferiscono fonti ...... mentre manca la legge sul consumo di suolo e la mancata proroga delha tolto uno ... anzi ha tagliato pure il principale sussidio anti povertà esistente, cioè il reddito di, ...Superbonus, si va verso l'intesa per un nuovo intervento. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza e di governo prima del Consiglio dei ministri si sarebbero riuniti i ...Un 110% garantito anche nel 2024 alle fasce a minor reddito, detrazioni al 60-70% per tutti gli altri anche se non si concludono i lavori entro il 31 ...