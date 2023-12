Superbonus | c’è l’accordo | misura «ad hoc» per la sanatoria al 110% Ecco cosa cambia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il nodoè stato sciolto in un confronto di governo che si è svolto prima del Consiglio dei ministri. Si valuterà l’effettivo stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre: lo Stato coprirebbe la percentuale mancante per raggiungere il

(Adnkronos) – Ultimo giorno per richiedere il Superbonus . Entro oggi , 31 ottobre 2023, vanno infatti presentate le domande per accedere a una ... (forzearmatenews)

(Adnkronos) – Ultimo giorno per richiedere il Superbonus . Entro oggi , 31 ottobre 2023, vanno infatti presentate le domande per accedere a una ... ()

oggi , martedì 31 ottobre, è l’ultimo giorno per accedere a una detrazione al 110% o al 90% delle spese sostenute per interventi di efficienza ... (thesocialpost)

Chi sperava in una immediata proroga del Superbonus rimarrà deluso: la Manovra del governo Meloni non prevede alcun allungamento dei tempi per chi ... (quifinanza)

"Accordo positivo sul. Grazie all'impegno di Forza Italia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi ...Il nodo della proroga dele' stato sciolto in un confronto di Governo che si e' svolto prima del Consiglio dei ministri (convocato alle 15,30 ma non ancora iniziato). A quanto si apprende, la misura non andra' nel ...