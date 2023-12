Superbonus | accordo nella maggioranza Tajani “Tutelate persone perbene”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Raggiunto l’sul. Nessuna proroga, precisano fonti di Palazzo Chigi. L’intesa è arrivata prima del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio. “Con apposito decreto del Cdm continuerà ad esistere il bonus al 70% per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024 ed è prevista una sanatoria che permetterà di evitare la restituzione delle somme per tutti coloro che non hanno completato i lavori entro il 31/12”, aveva anticipato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli.Sul“c’è una tutela importante sulle imprese e sui cittadini meno abbienti – ha detto al termine della riunione a Palazzo Chigi il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio-. Ci sarà una sorta di sanatoria per il 2023, per chi ha ...