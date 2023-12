Sul clima gli italiani si mostrano molto preoccupati Peccato non lo sia il governo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) In tutti i sondaggi, glisisempreper il. Ma, anche, sempre più convinti che ben poco si possa fare. Da questo punto di vista, sembra che siamo diventati, almeno questo può sembrare, un popolo indifferente e scettico alla più grande questione del nostro tempo. Non è proprio così. Ilè un tema complesso e che porta con sé grandi ansie di vario tipo. Inoltre, èdifficile capire che dal contrasto alla crisitica potranno venire posti di lavoro, sviluppo, oltre che una società migliore. Ma questo obiettivo diventa tanto più arduo se abbiamo une dei ministri, ma anche dei presidenti di regione e consigli regionali, che oscillano, loro sì, tra negazionismo o ...

Il 2023 non è stato l’ anno dell’ambiente. A certificarlo è il Wwf, secondo il quale quello che sta per terminare doveva essere l’ anno della svolta ... (lanotiziagiornale)

È quanto afferma la Coldiretti, commentando le rilevazioni dell'Osservatorio Cittàdi ...8 milioni di ettari e con effetti sulla tenuta idrogeologica del territorio edeficit produttivo del ..."Il Governo Meloni approvi subito il Piano nazionale di adattamento al, stanziando anche le ... 16 eventi con danni alle infrastrutture e 3 eventi con impattipatrimonio storico. Solo a ...A Casal Brunori a Roma prende il via il progetto di riforestazione urbana per contrastare il cambiamento climatico ...Clima sempre più estremo in Italia: sono 378 gli eventi eccezionali registrati nel nostro Paese, in aumento del 22% rispetto al 2022. Secondo i dati diffusi da Legambiente, nel 2023 i fenomeni estremi ...