‘Studentato 95100’ e consultorio ‘Mi cuerpo es mio’ | i volontari incontrano il sindaco – VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 Nel pomeriggio di ieri, 27 dicembre, una delegazione del‘Miese delloha incontrato ilEnrico Trantino a Palazzo degli Elefanti. Dopo l’intervento al consiglio comunale avvenuto giovedì 21 dicembre che ha comportato l’interruzione della seduta consiliare e tensione in aula, il‘Miese losono riusciti ad interpellare direttamente ile l’amministrazione comunale sullo sgombero dei locali di via Gallo e via sant’ Elena del 5 dicembre scorso dopo un lungo silenzio delle istituzioni. Ieri si è tenuto l’incontro con il...