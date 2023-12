Stipendio supplenti brevi | oggi nel conto Ma nel frattempo viene chiesto di pagare con F24 tasse dichiarazione redditi 730 2023

... non stanno risolvendo una precarietà dei docenti endemica; gli stessitroppe volte attendono mesi per vedere il primoin banca; l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e ...Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera di Giusi, insegnante precaria, che rappresenta la situazione di tanti docentia tempo determinato da mesi senza. Ecco il testo. Lavoro come supplente con mini contratti che si rinnovano di volta in volta poiché sostituisco una collega in maternità. Come ...Da alcune indagini avviate dalle Autorità competente emergeva che una docente prestava diverse supplenze rilasciando le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione concernenti il pos ...Da settembre, tanti docenti e ATA con supplenze brevi e saltuarie lavorano ma non percepiscono i loro stipendi. Questa situazione è inaccettabile perché questi professionisti svolgono un ruolo crucial ...