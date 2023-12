Stefano Dal Corso | è svolta | ok all’autopsia dopo 7 richieste respinte

(Di giovedì 28 dicembre 2023)una lunga attesa e sette, è stato finalmente conferito l’incarico per l‘autopsia sul caso della morte diDal, detenuto deceduto nel carcere di Oristano il 12 ottobre 2022. L’appuntamento è fissato per il 4 gennaio alle ore 12 presso la procura di Oristano. La decisione è stata presa in risposta alledella sorella della vittima, Marisa Dal, che ha chiesto chiarezza sulla morte del fratello.Leggi anche:Dalucciso per aver assistito a un rapporto sessuale: il racconto del supertestimoneDal, tutto quel che non torna sulla sua morte Il caso presenta numerosi punti oscuri e sospetti che circondano la morte del detenuto ...

...i controlli sul territorio per far fronte al lungo ponte festivo di Natale e Santo. Durante ... raggiungibile da Boissanosentiero storico […] Cronaca Sciopero degli avvocati contro ...Per il giorno di Santosono state più di 1500 le persone che non si sono volute perdere la ... impersonatopiccolo Fabrizio Puri, che hanno riportato le lancette dell'orologio indietro di ..."Gli eventi meteo estremi – dichiara Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente ... per far diventare il nostro paese dal più esposto al centro del mar Mediterraneo a un esempio per gli altri ...Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Fondazione Brescia Musei si appresta a chiudere l’anno della Capitale della Cultura con una nuova pubblicazione, questa volta dedicata al Castello di Brescia, arricchendo ...