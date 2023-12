Stati Uniti | robot aggredisce ingegnere della Tesla | “Ha lasciato una scia di sangue”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un incidente che apre interrogativi sulla sicurezza nella produzione delle auto. È quello accaduto a novembre 2021 nella fabbrica di auto elettriche di Austin, in Texas, dove, secondo un rapporto consultato dal Daily Mail, uncasa automobilistica di Elon Musk sarebbe stato aggredito da un. Una scena brutale, secondo quanto riferito da alcuni colleghi: l’automa avrebbe immobilizzato l’impiegato, affondando il braccio meccanico sulla schiena e sulla mano dell’uomo. Dopo che un collega ha schiacciato il pulsante d’emergenza, l’è riuscito a liberarsi. Secondo il sito specializzato The Information, è però finito in uno scivolo destinato alla raccolta degli scarti di alluminio lando dietro di sé unadi ...

L’esclusione dalle primarie in Colorado non sembra scalfire Donald Trump . Il tycoon è tornato sul suo social media, Truth, con un messaggio ... (ilfattoquotidiano)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 28 dicembre, in diretta. Il pacchetto annunciato mercoledì comprende munizioni per la difesa aerea e ... (corriere)

Per Kim, "la situazione politica e militare" nella penisola è diventata "grave" a causa delle "mosse" deglie delle "loro forze vassalle" contro la Corea del Nord che "non hanno ...A partire dal 27 dicembre 2023, come riporta un comunicato stampa, il manager assume la guida della funzione Government Affairs nei mercati al di fuori degli, rafforzando l'impronta ...Un incidente che apre interrogativi sulla sicurezza nella produzione delle auto Tesla. È quello accaduto a novembre 2021 nella fabbrica di auto elettriche di Austin, in Texas, dove, secondo un ...La sua storia ricorda quella di Anna Sorokin, conosciuta negli Stati Uniti come Anna Delvey, che ha fatto rumore in tutto il mondo, tanto da ispirare la serie tv "Inventing Anna", la ...