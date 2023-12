Stand by Me | Kiefer Sutherland parla di River Phoenix e svela l' origine del titolo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 28 dicembre 2023)hanno involontariamente influenzato ildel film tratto da Stephen King. Nel corso della sua ospitata all'ultima puntata del Tonight Show,hato del suo rapporto con, rivelando anche l'delby Me, adattamento cinematografico del racconto di Stephen King diretto da Rob Reiner. Uscito nelle sale nel 1986,by me - Ricordo di un'estate è ispirato al racconto intitolato The Body. Ilscelto per la pellicola deriva dall'omonima canzone di Ben E. King, utilizzata nel film, ma non ha alcun legame con la novella originale scritta da ...