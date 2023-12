Spoiler GF | i suggerimenti di Fiordaliso per Giuseppe Garibaldi

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF,puntata 30 dicembre 2023: i consigli di Marinaper. Cos’ha esclamato la storica cantante italiana? ANTICIPAZIONI EGF:SI CONFRONTA CON- Nel corso delle ultimissime ore al GF, reality show di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di telespettatori, non sono mancate le dinamiche e le liti fra i vari inquilini. In particolare, Beatrice Luzzi si è dissociata nuovamente da ...