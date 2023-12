Soviero | “Meret è stato criticato più del dovuto”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Salvatore, ex portiere, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Una buona prestazione dia Roma? “Una grande prestazione. Deve cercare di dare continuità, un portiere si giudica al netto dei punti fatti guadagnare e fatti perdere. Al di là di un periodo non positivo,più del”. All’olimpico una partita sporca. Che Napoli le è sembrato? “Fino alle espulsioni ho visto una gara equilibrata in cui sembrava non esserci nulla oltre lo zero a zero. Poi, la Roma è passata in vantaggio numerico ed ha preso il pallino del gioco. Prima del rosso, però, non mi sembrato un Napoli che potesse soccombere”. Mazzarri dice che la strada è quella giusta, anche se servono risultati… “Ognuno dice quel che ...