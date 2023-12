Sorpresa a spacciare in un bar | nascosti a casa 12mila euro | 40enne in manette col compagno

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Bergamo. Blitz anti-spaccio degli agenti delle Volanti nella serata di mercoledì (27 dicembre) al bar Rebelot di piazza Pacati, nel quartiere cittadino di Monterosso, con l’arresto di una coppia italiana. Quando hanno fatto irruzione nel locale, in passato già al centro di episodi simili, i poliziotti hanno sorpreso la donna, un’italiana di 40 anni, mentre stava cedendo droga a un cliente. Con lei il, un 46enne anch’esso italiano, pregiudicato con precedenti proprio per spaccio di sostanze stupefacenti. Addosso alla pusher sono stati trovati cocaina e hashish. La perquisizione è stata così estesa all’abitazione in cui vivono i due, dove avevano nascostoin contanti ritenuti proventi della loro attività illecita. In totale sono stato sequestrati, oltre al denaro, circa 80 grammi di cocaina e 120 di hashish. La ...