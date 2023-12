Sono di sinistra e spero nella Meloni Corona asfalta Schlein e Conte in 3 secondi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) "dima". Bastano 3e una frase a Mauro, ospite per la prima volta di Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4, per spazzare via tutta la retorica anti-governativa (e in certi casi pure anti-italiana) delle opposizioni. Con Bianca Berlinguer e il suo E' sempre CartaBianca in vacanza, lo scrittore scultore e montanaro ospite fisso della Zarina opta per il collega di rete Giordano per dire la sua sull'attualità, anche politica. E quando si parla di Made in Italy, erroneamente descritto come una bandierina elettorale e una trovata propagandistica dalla, scatta sull'attenti. "dima...