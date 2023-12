Sono 434 i pedoni uccisi quest' anno sulle strade italiane

Leggi su agi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) AGI - Continua la strage di. Con i 13 decessi dell'ultima settimana, il numero diinvestiti edall'inizio dell'alla vigilia di Natale sale a 434, dei quali 280 uomini e 154 donne: 227 avevano più di 65 anni. E' l'ultimo aggiornamento del report curato in tempo reale dallo speciale Osservatorio Asaps, Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, in collaborazione con Sapidata. Un dato tragico ma parziale perchè non tiene conto dei feriti gravi che molto spesso perdono la vita negli ospedali anche a distanza di mesi. Moltiperso la vita nel luogo più sicuro,strisce pedonali dei centri urbani, o addirittura mentre camminavano tranquilli sul ...