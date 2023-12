Slittino naturale | Campionati Italiani Val Passiria 2023 | Patrick Pigneter ed Evelin Lanthaler vincono i titoli nazionali

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Vanno in archivio idi: in Valvanno ad Evelynnel singolo femminile, anel singolo maschile ed allo stesso, in coppia con Florian Clara, nel doppio maschile. Per quanto concerne i podi delle singole specialità, nel singolo femminile titolo italiano ad Evelyn(Passeier Raiffeisen), prima davanti a Tina Stuffer (ASV Deutschnofen), seconda, e Daniela Mittermair (ASV Deutschnofen), terza. Ennesima conferma nel singolo maschile, dove il campione italiano, ancora una volta, è(Voels Am Schlern), primo, che ...

Ha preso il via la tappa di Kuhtai (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale 2023-2024. Il primo weekend di gare si è ... (oasport)

... skeleton e, in vista delle ormai sempre più vicine Olimpiadi invernali Milano - Cortina ... costringendo il Cio a ricorrere alla pista con ghiaccio naturale di Sankt Moritz in Svizzera . La ...... i pattinatori scivolano su superfici di ghiaccio naturale e gli scialpinisti scoprono il paesaggio ... il trekking con i lama , le gite in carrozza , lo slittino, il pattinaggio sul lago ghiacciato e ...Si sono disputati in Val Passiria i Campionati Italiani di slittino su pista naturale. Nel singolo femminile il titolo è andato a Evelyn Lanthaler, tesserata per il Passeier Raiffeisen, la quale ha pr ...