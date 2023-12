SKY | Napoli | bloccato Faraoni | si lavora per Mazzocchi e Samardzic

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilsul mercato per trovare rinforzi in difesa e centrocampo:sono i principali obiettivi per gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilsta valutando due profili per rinforzare la corsia destra: Pasqualedella Salernitana e Davidedel Verona. Gli azzurri hanno offerto 1.5 milioni per, ma la Salernitana ne chiede almeno 4. Distanza che potrebbe far virare gli azzurri su, con il quale c’è già un accordo per un prestito con il Verona. Per rinforzare il centrocampo, dopo la cessione di Elmas al Lipsia, piace Lazardell’Udinese. Il classe 2002 era stato vicino all’Inter e potrebbe essere il sostituto ...