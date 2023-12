Sinner | Alcaraz | Djokovic | Nadal | cosa aspettarci dal 2024 nel circuito ATP? Le dieci domande

(Di giovedì 28 dicembre 2023) 1 -riuscirà a completare il Golden Slam? Novakha chiuso il 2023 con tre Slam all'attivo e una finale persa, con 56 vittorie in 63 partite giocate, con il record di 40 Masters 1000. ...

Nick Kyrgios, finalista un anno nel 2022, rende noto il suo forfait a Wimbledon : "Ho provato di tutto per essere pronto dopo l'intervento - dice - . ... (247.libero)

ROMA - Reduce da un 2023 da sogno , culminato con il successo in Coppa Davis in maglia azzurra e il quarto posto nel ranking mondiale, Jannik Sinner ... (247.libero)

Occhio clinico. Paolo Canè ha potuto gustarsi a Malaga la vittoria di Coppa Davis. A 47 anni di distanza la celebre Insalatiera è stata riportata in ... (oasport)

Seppur per motivazioni differenti, la prima parte del 2024 sarà simile per lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner : da una parte l’iberico dopo ... (oasport)

Lunedì 29 gennaio 2024 potrebbe cambiare la vetta del ranking ATP: gli scarti dei tornei dello scorso anno uniti ai 500 punti potenziali in palio ... (oasport)

Dopo lo US Open,ha battuto una volta, due volte Djokovic, tre volte Medvedev. Riuscirà a mantenere questo livello anche negli Slam, al meglio dei cinque set La concorrenza è alta, la ...... Tsitsipas (6) e Rune (8), non esattamente gli avversari migliori per(4). Nel "Gruppo Rosso" sono sorteggiati invece(2), Medvedev (3), Rublev (5) e Zverev (8). SI ALZA IL SIPARIO ...1-Djokovic riuscirà a completare il Golden Slam Novak Djokovic ha chiuso il 2023 con tre Slam all'attivo e una finale persa, con 56 vittorie in ...TENNIS - Darren Cahill, intervistato dal Corriere della Sera, racconta un po' di aneddoti su Jannik Sinner e spiega che le giornate sulla neve sono programmate.