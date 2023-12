Siblani | “Traditi da Biden | con noi palestinesi ha chiuso”

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Parla con il quotidiano La Stampa, l’ex storico consigliere di Arafat che racconta di aver avuto rassicurazioni dal presidente Usa: “Ma ha tradito ogni promessa, con noi ha vinto ora con noi perderà” Un uomo distrutto che medita vendetta. Non con le armi, ma col voto. Lui si chiama Osama, 68 anni, vive negli Stati Uniti dal 1976 e fu consigliere e amico dello storico leader dell’Olp Arafat, tanto che racconta: “Arafat mi chiamò alle 5 del mattino. Andai in camera da lui. Non voleva più firmare gli Accordi di Oslo, non era convinto, servì tutta la pazienza degli americani per riportarlo al tavolo”. Sono passati trent’anni da quel giorno e per, da un certo punto di vista, è come se fosse ieri. Quest’uomo fondato l’American Araba Political Action Committee, il più grande gruppo di pressione araba negli Stati Uniti, e come collegamento dal ...