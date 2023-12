Si ferma Hateboer | starà fuori un mese In campo scenderà Zappacosta

Sianche Hans, ieri l'olandese a fine seduta aveva avvertito un fastidio muscolare: la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione muscolare di primo grado al soleo sinistro. Per un ...Ecco le condizioni Brutte notizie in casa Atalanta per quanto riguarda la questione infortuni: sianche l'esterno olandese Hans. Ieria fine seduta aveva avvertito un fastidio ...Defezione importante in casa Atalanta. Si ferma Hateboer, per lui lesione muscolare di primo grado al soleo sinistro Assente infatti anche l'esterno Hans Hateboer: per lui giornata di ...La squadra nerazzurra, che sabato 30 giocherà l’ultimo match dell’anno sfidando il Lecce alle 12,30 al Gewiss Stadium, perde così l’esterno olandese e dovrà farne a meno di lui per circa un mese. Lo s ...