Short Track | l’Italia femminile si riorganizza dopo l’infortunio di Martina Valcepina C’è una squadra anche senza la punta

La staffetta mista azzurra non tradisce e conquista il suo terzo podio stagionale. Nella tappa di Coppa del Mondo a Seoul succede veramente di ... (oasport)

Terzo podio in questo format nelle quattro tappe disputate in stagione ROMA - La Nazionale di Short track ritrova il feeling con il podio nella ... (ilgiornaleditalia)

Le vacanze natalizie rappresentano lo spartiacque tra prima e Seconda parte di stagione dello Short Track . Sono andate in archivio le quattro tappe ... (oasport)

Le "emozioni" le augura Arianna Fontana, leggenda delloche brinda con maglione giallo e cappello rosso. Ma per avere le energie per un anno strepitoso, pieno di emozioni, bisogna prima "...... Simone Deromedis (Freestyle Skiing, Campione Mondiale Ski Cross), Davide Ghiotto (Pattinaggio di Velocità, Campione Mondiale 10.000 m), Pietro Sighel (, Campione Mondiale 500 m), Irma ...Le vacanze natalizie rappresentano lo spartiacque tra prima e seconda parte di stagione dello short track. Sono andate in archivio le quattro tappe di Coppa del Mondo disputatesi fra il Nord America e ...La quarta tappa della Coppa del Mondo di short track ha raggiunto la propria conclusione. Domenica 17 dicembre, nel Mokdong Ice Rink di Seul, si sono disputate ...