Shiffrin vince il Gigante di Lienz | Brignone seconda

Per la sesta volta in carriera Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Killington, centrando la vittoria numero novanta in Coppa del Mondo. La ... (oasport)

il gigante di Lienz (Austria) ma dietro di lei Federica Brignone si regala un'altra rimonta nella seconda manche per confermarsi sul podio dopo i due trionfi di Tremblant e prendersi ...La statunitense centra il 92esimo successo in Coppa del Mondo Mikaelail gigante di Lienz e conquista il successo numero 92 in Coppa del mondo. La statunitense completa le due manche con il tempo di 2'05"98 precedendo l'azzurra Federica Brignone (2'06"36) ...Mikaela Shiffrin aveva già ipotecato la vittoria nel gigante di Lienz già dopo la prima manche e nella seconda l'americana ha gestito il larghissimo vantaggio sulle avversarie. Sono novantadue i succe ...Magia di Federica Brignone a Lienz. Nella penultima gara di Coppa del Mondo del 2023, infatti, la sciatrice azzurra ha conquistato il secondo posto nello slalom gigante andato in scena sulla neve dell ...