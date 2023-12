Shiffrin vince il Gigante di Lienz | Brignone seconda

(Di giovedì 28 dicembre 2023)(AUSTRIA) (ITALPRESS) – Due grandi protagoniste dai grandi numeri. Ilfemminile diincorona Mikaelacome regina, ma esalta anche le doti da combattente e da fuoriclasse di Federica. La valdostana si regala un'altra rimonta nellamanche per confermarsi sul podio dopo i due trionfi di Tremblant e prendersi così il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Dopo una prima manche di altissimo livello, nelladiscesapatisce maggiormente la fatica per fermare il cronometro sul 2'05?98 e cogliere la vittoria numero 92. Alle sue spalle, staccata di 0?38, c'è Federica: se nella prima manche la valdostana si era trovata non propriamente a proprio agio sul ...

Per la sesta volta in carriera Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Killington, centrando la vittoria numero novanta in Coppa del Mondo. La ... (oasport)

