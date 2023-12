Shakira | la vendetta su Piqué | dove spunta questa statua

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il comune di Barranquilla, in Colombia, ha svelato un'altradedicata alla sua cittadina più illustre IsabelMebarak Ripoll, per tutti, una delle cantanti più conosciute al mondo. Il monumento, alto 6,5 metri, mostra l'artista in uno dei suoi movimenti di danza preferiti. Laè stata inaugurata con una piccola cerimonia alla quale hanno partecipato i genitori die il sindaco della città e si trova su una passeggiata di recente costruzione che corre parallela al fiume Magdalena. Manon è la primadiin città. Nel 2005, la città caraibica ha inaugurato un altro monumento ache raffigura la pop star nei suoi primi giorni, mentre suona una chitarra acustica e indossa jeans e ...

Con buona pace die Ilary Blasi, lafa ancora più effetto se passa da una kermesse di partito.Il secondo posto per le canzoni più cercate in Italia va però ae alla sua 'BZRP', il brano di '' contro il suo ex marito Picquet. L'effetto Sanremo continua anche nella classifica ...Il divorzio di Totti e Ilary, lo scandalo pandoro di Chiara Ferragni e i tradimenti di Belen: i più sconvolgenti gossip del 2023 ...Il giornalista, ex compagno della premier Meloni, è apparso alla kermesse di Fratelli d'Italia calamitando l'attenzione generale ...