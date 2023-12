Serie A | ritorno di Bonucci | colpo di scena! Sta succedendo in questi minuti

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Clamorosa novità per quanto riguarda il futuro di Leonardo. Nessuno si sarebbe aspettato questodi scena. La sessione invernale di calciomercato avrebbe potuto coincidere con ildopo soli sei mesi di Leonardo. L’ex difensore della Juventus, dopo una separazione tutt’altro che serena con la Vecchia Signora, ha deciso in estate di ricominciare dalla Germania trasferendosi all’Union Berlino. Ora però, complice l’eliminazione del club tedesco dalla Champions League e il percorso complicato in Bundesliga, il classe ’87 sarebbe pronto a tornare inA. Nei giorni scorsi è diventata sempre più persistente la voce che voleva il difensore viterbese alla Roma di Jose Mourinho. I capitolini sono infatti intenzionati ad acquistare un centrale di difesa da regalare al tecnico ...

L’esperienza di Leonardo Bonucci in Germania è destinata ad interrompersi entro i prossimi giorni. Il difensore ex Juventus non si è ambientato in ... (calcioweb.eu)

Proprio per questadi motivi che ne fanno un personaggio unico, il prolungamento del ... obiettivi da raggiungere e budget individuati allo scopo da chi investe e vuole unproporzionale ...Marotta a Marassi - calciomercato.itDi fronte c'è una squadra complicatissima come quella genoana che non sta sfigurando nell'anno delinA e, in questo inizio di stagione, ha sempre ..."E per cominciare si potrebbe cominciare a smettere di riempire di milioni le tasche dei procuratori (magari con ricevuta di ritorno) e impegnarsi a cercare bravi giocatori in serie B, C e D, bravi ...Cagliari-Empoli, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo Stadio 'Unipol Domus' di Cagliari Sabato 30 Dicembre, alle ore 15:00 ...