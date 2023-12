Serhou Guirassy | il grande obiettivo del Milan | dalla clausola ridicola al “cugino” Thuram

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilè alla ricerca delcolpo in grado di spostare gli equilibri in attacco. L’numero uno è, la sorpresa della prima parte di stagione. Si tratta di un attaccante francese naturalizzato guineano, attualmente allo Stoccarda. Nato in Francia il 12 marzo 1996, è un centravanti potente e dotato di tecnica con capacità di disimpegnarsi anche in zona esterna. Si è dimostrato un goleador infallibile di destro, di sinistro, di testa e anche su calcio di rigore. Cresciuto nelle giovanili del Laval, viene promosso in prima squadra e si dimostra subito un calciatore diprospettiva. Nel 2015 passa al Lille ma gioca poco, passa così in prestito all’Auxerre. Le esperienze con Amiens e Rennes sono state nel complesso positive, ma il vero salto di qualità ...

Serhou Guirassy è il Player Of The Month del Mese di Settembre della Bundesliga per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports ... (fifaultimateteam)

Guineano classe 1996 protagonista in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda, è corteggiato dai rossoneri in vista della sessione invernale di ...Il Milan cerca il centravanti del futuro ed è sulle tracce di. Per assicurarsi l'attaccante c'è da battere la concorrenza di top club come Manchester United , Tottenham : non un dettaglio, ma neppure una missione impossibile. Per prenderlo va ...Il Milan punta tutto sull'attaccante Serhou Guirassy: blitz del club rossonero per assicurarsi le prestazioni del francese ...Dalla prima esperienza negativa in Bundesliga all'esplosione con lo Stoccarda. Numeri e aneddoti sull'attaccante nel mirino dei rossoneri ...