Sergiy Stakhovsky parla chiaro | “Ridicole le decisioni del CIO | dura rimettersi in piedi per l’Ucraina”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Intervistato da BBC Radio 5 Live, l’ex tennista ucrainoha manifestato il proprio pensiero sull’attualità. Il conflitto in Ucraina prosegue e l’ex giocatore, ritiratosi nel gennaio 2022 per arruolarsi come riservista nelle fila dell’esercito del suo Paese, non si è tirato indietro sul valutare quanto deciso recentemente dal CIO. L’apertura del Comitato Olimpico Internazionale agli atleti russi e bielorussi in qualità di “neutrali”, in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, è stata descritta con un aggettivo molto: “Ridicola“., ricordato per aver sconfitto 10 anni fa Roger Federer a Wimbledon, ha sottolineato che: “Sarà moltoinper. Se tutti gli sport e le persone che in Russia sono ...

Intervenuto da una località sconosciuta su BBC Radio 5 Live, l'ex tennista ucraino, ritiratosi nel gennaio 2022 per arruolarsi come riservista nelle fila dell'esercito del suo paese, ha condannato la decisione assunta dal Cio poche settimane fa di permettere agli ....... "Più si va avanti, più persone vedi morire intorno a te. Di sicuro non sono più felice come una volta, la vita è più stressante. Ero sempre sorridente e di buon umore ma adesso ...Former Ukrainian tennis player Sergiy Stakhovsky is applauding Daria Kasatkina for publicly criticizing the Russian invasion of Ukraine and added the situation would probably be different if more ...Intervenuto da una località sconosciuta su BBC Radio 5 Live, l'ex tennista ucraino Sergiy Stakhovsky, ritiratosi nel gennaio 2022 per arruolarsi ...