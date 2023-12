Sequestrati oltre 220mila botti illegali di Capodanno | 10mila scoperti tra Giugliano e Arzano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini in vista del, hanno intensificato le attività di contrasto alla commercializzazione di artifizi pirotecnici e di prodotti pericolosi.sicuro,dalla Guardia di Finanza220.000 artifici pirotecnici, per un peso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Chieti - In un'azione mirata a garantire un Natale sicuro, il Comando Provinciale della Finanza di Chieti ha avviato un piano contro il commercio di ... (abruzzo24ore.tv)

Tempo di lettura: < 1 minuto Botti e fuochi illegali , si intensifica la vendita in vista del Capodanno. E direttamente proporzionali all’aumento ... (anteprima24)

Ben 290 chili di stupefacente per un valore di2 milioni di euro sono stati scoperti ementre un insospettabile corriere trasportava il carico, il cui destinatario finale è in corso ......zaini e borse e soprattutto eventuale detenzione di contenitori di vetro che saranno. ...agli Archi, Tavernelle anche il parcheggio dello Stadio del Conero sarà collegato da bus ...Le tre operazioni odierne della polizia del capoluogo siciliano hanno portato anche al sequestro di materiale esplodente di peso superiore alla tonnellata e mezza. L'uomo arrestato è un 61enne di Bran ...In occasione delle festività natalizie il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza ha avviato un piano di intensificazione dei controlli presso gli esercizi pubblici, finalizzato preval ...