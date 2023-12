Senigallia | Altri 5 sacchetti di Amaretti di Saronno ' Special Edition - Vivere Senigallia' in regalo ai lettori

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Per questa iniziativa ringraziamo il quotidiano " Il" che ci ha aperto la via. Gli... Sul nostro profilo, https://www.threads.net/@, condividiamo le notizie principali.

1' di lettura 27/12/2023 - Gli amaretti di Saronno gialli realizzati per i 20 anni di Viveresono sempre più desiderati. Giovedì 28 dicembre5 saranno a disposizione di lettori. Gli amaretti "gialli" sono realizzati dalla Paolo Lazzaroni e Figli di Saronno, azienda che ......l'inaffidabilità dell'Amministrazione Olivetti ad affrontare e risolvere in maniera tempestiva i problemi dei cittadini di, per poi fare polemiche e scaricare sempre e comunque sule ...SENIGALLIA - Mancata fiducia nella squadra di governo e macchina comunale poco collaborativa. Sono queste le ragioni delle dimissioni di Ilaria Bizzarri da assessore al Bilancio alla ...Gli amaretti “gialli” sono realizzati dalla Paolo Lazzaroni e Figli di Saronno, azienda che custodisce la ricetta originale degli amaretti, in esclusiva ed in edizione limitata per Vivere Senigallia.