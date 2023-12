Segreti della cucina | La perfetta besciamella fatta in casa

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Esploriamo i: Dalla crema vellutata alle lasagne, la magiasvelata in passaggi semplici e deliziosi La, una delle salse di base, è un’arte da padroneggiare per ottenere piatti cremosi e deliziosi. Preparata con ingredienti semplici come burro, farina e latte, questa salsa vellutata è essenziale in molte ricette, dalle lasagne alle casseruole. Scopriamo insieme i passaggi per creare unadirettamente nella tua. Ingredienti: 50 g di burro 50 g di farina 500 ml di latte Sale q.b. Noce moscata q.b. Istruzioni: Fase 1: Preparazione degli Ingredienti Assicurati di avere tutti gli ingredienti ...