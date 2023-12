Scuola | ecco come cambia | nuovo modello 4 anni + 2 per gli istituti tecnici E arriva il liceo Made in Italy

C’è tempo fino al 9 gennaio per partecipare al Concorso scuola 2023 (infanzia, primaria e secondaria). Non solo concorsi, migliaia di docenti sono ... (orizzontescuola)

In queste ore Mida è stato avvistato fuori dalla scuola di Amici 23 e sul web si parla di presunta eliminazione: ecco la verità L'articolo Amici 23, ... (novella2000)

La differenza tra un ministro della scuola di centrodestra e un ministro di centro sinistra è praticamente irrilevante. Diciamo che se non è zuppa è ... (nicolaporro)

Scuola - al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti : ecco il doppio bando

Scuola, al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti: ecco il doppio bando. Al via i concorsi, con le nuove modalità previste dal ... (feedpress.me)