Scossa di terremoto in Italia | il sisma avvertito in diversi comuni | paura e gente in strada

(Di giovedì 28 dicembre 2023)diin. La terra ha tremato intorno alle 19.43. Laè stata registrata dall'Ingv. llha raggiunto una magnitudo di 3.2 sulla scala Richter. L'ipocentro a una profondità di 8 chilometri. Ilè statodistintamente non solo nell'area ma anche nei moltilimitrofi. Il 28 dicembre è un giorno nero nella memoria dell'. In questo giorno, nel 1908, la città di Messina venne colpita da uno dei terremoti più devastanti mai registrati. Ilche ebbe magnitudo 7.1 si verificò alle 5:27 del 28 dicembre 1908, provocando enormi ...

Brusco risveglio in Calabria. Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata poco prima delle 8 in provincia di Reggio Calabria. ... (laprimapagina)

forte scossa di terremoto in Cile . Non si segnalano al momento danni a persone o cose. forte scossa di terremoto in Cile Una scossa di terremoto di ... (periodicodaily)

Paura stamattina, 24 dicembre 2023, in Casentino per una scossa di Terremoto , alle 7,37 nel comune di Talla (Arezzo) L'articolo Terremoto in ... ()

Trema ancora la terra a Spoleto. Intorno alle ore 19.42 è stata registrata unadi magnitudo 3.2, con epicentro nella zona di Torricella ed una profondità di 8 chilometri. I dati sono stati rilevati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.Le vittime del maremoto furono diverse centinaia, forse 2.000 o più, e si sommarono alle circa 80.000 causate dalladi. In alcune delle località il maremoto aggravò enormemente le ...Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 19.42 vicino Spoleto, in provincia di Perugia. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella serata di giovedì 28 dicembre 2023 a Spoleto, in provincia di Perugia in Umbria. Secondo quanto riferito dall’INGV, l’Istituto ...