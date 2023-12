Scontro tra due auto sulla litoranea a Sarnico | è morto il 77enne coinvolto nell’incidente

(Di giovedì 28 dicembre 2023). Non ce l’ha fatta Adriano Ghilardi, l’uomo di 77 anni che era rimastonel grave incidente stradalelo scorso giovedì 21 dicembre. Geometra di professione, originario di Predore, l’uomo era alla guida della sua T-Rocstatale 469 che costeggia il lago, in via Predore. Lofrontale con una Mercedes guidata da una 23enne di Credaro è stato tremendo. È stato trasportato al Papa Giovanni XXIII, dove ènei giorni seguenti a causa delle gravi ferite riportate. Le sue condizioni avevano destato da subito preoccupazione. Il primo allarme era scattato alle 15.36: sul posto erano sopraggiunte due ambulanze, due elisoccorsi e gli agenti della polizia locale. Sul posto ...

Per cause ancora da accertare, un autobus di bambini e un' ambulanza si sono scontrate in galleria a Urbino . Una nube di fumo complica i soccorsi (ilgiornale)

Micaela e Samuel avranno un durissimo scontro , come si evince dalla trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 28 dicembre 2023 . La ... (tvpertutti)

...di armi e di uomini mai vista in unoin pieno centro urbano. I partigiani riuscirono a sfuggire al progressivo accerchiamento delle proprie postazioni provocando poi numerose perditele ...Continua loa distanzaBélen Rodriguez e il suo ex Antonino Spinalbese , da cui ha avuto Luna Marì, due anni. Il 26 dicembre il parrucchiere, con un lungo post su Instagram, aveva pubblicamente ...In seguito all'urto la Panda ha quindi preso fuoco e le fiamme, che hanno provocato una serie di spaventose esplosioni, hanno letteralmente distrutto l'utilitaria. Fortunatamente non si registrano ...Il video girato da un'automobilista. Quattro morti nello scontro tra un'ambulanza e un bus di bambini in gita ...