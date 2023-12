Scienza | identificati i neuroni che controllano la fertilità femminile

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 28 dicembre 2023) I ricercatori rivelano come specificicerebrali influiscono sulla funzione ovarica e sul rilascio degli ormoni, essenziali per la riproduzione. Scopriamo tutto su questa interessante scoperta nelle righe a seguire. L’interessante scoperta pubblicata su Neuroscience News spiega come i ricercatori della Scuola di specializzazione in scienze bioagricole dell’Università di Nagoya e dell’Istituto nazionale di scienze fisiologiche in Giappone hanno dimostrato con questo studio che un tipo specifico di neurone nel cervello influenza il rilascio di ormoni chela funzione ovarica, come lo sviluppo follicolare e l’ovulazione nelle femmine. Questi risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports , potrebbero aiutare i ricercatori a comprendere e trattare i disturbi riproduttivi sia negli animali che negli esseri umani. I ...