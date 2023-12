Sci di fondo | Tour de Ski al via senza Klaebo | fermato dall’influenza

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Primo colpo di scena per quanto riguarda ilde Ski. Il fuoriclasse e bicampione uscente Johannesnon sarà infatti al via della rassegna a causa dell’influenza. L’asdel norvegese apre degli spiragli interessanti per gli altri aspiranti al titolo e alla classifica generale di Coppa del Mondo, in una stagione in cui la Coppa è l’unico grande evento. Ilde Ski, che mette in palio in totale 400 punti per la CdM, prenderà il via sabato da Dobbiaco in Alta Val Pusteria con la Sprint a tecnica libera che vedrà tra i favoriti l’azzurro due volte argento olimpico Federico Pellegrino.aveva cominciato ad accusare i sintomi della sindrome influenzale già nel camp di Davos, che lo ha costretto a rimanere sei giorni a letto. Oltre a lui mancherà anche il connazionale Simen Krueger, ...