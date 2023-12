Sci | Cdm | Mikaela Shiffrin vince il gigante di Lienz davanti a Federica Brignone**

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dic. - (Adnkronos) -ildie conquista il successo numero 92 in Coppa del mondo. La statunitense completa le due manche con il tempo di 2'05"98 precedendo l'azzurraBrignone (2'06"36) e la svedese Sara Hector (2'06"43).rafforza la sua leadership nella classifica generale di Coppa del mondo dove guida con 800 punti, 163 di vantaggio su Brignone. La valdostana passa invece in testa alla classifica di specialità delcon 400 punti, 35 in più della svizzera Lara Gut-Behrami, oggi solo sesta, e 80 in più della. Ottavo posto per Sofia Goggia (2'07"38). A punti anche Roberta Melesi (2'08"32) 17esima, Elisa Platino e Asja Zenere (2'08"99) 25esime ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiParis 'vede' Thoeni: azzurri più vincenti inDominik Paris consolida il terzo posto nella classifica degli italiani più vincenti in Coppa del mondo dopo il ...Mentre le donne della Coppa del Mondo disono impegnate tra oggi e domani in Austria per un gigante e uno slalom, la FIS ha effettuato il ...disputeranno e saranno le prime gare del 2024 per la...Bormio, 28 dic. - (Adnkronos) - Cyprien Sarrazin si prende la Stelvio, Mattia Casse è sesto mentre a Dominik Paris non riesce l’ottava impresa. Il ventinovenne francese ha centrato a Bormio (Sondrio) ...Si è anche ritirato il norvegese Aksel Svindal che si è fermato improvvisamente durante la gara preferendo non rischiare oltre dopo non essersi sentito sicuro sugli sci, dopo che un sasso gliene aveva ...