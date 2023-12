Sci | Brignone | ' dopo la prima manche il podio mi sembrava irraggiungibile | sono molto felice'

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Lienz, 28 dic. - (Adnkronos) - “lailmi. Nelladiscesa mifatta condizionare troppo dalle cadute delle apripista e di Marta Bassino. Così nonriuscita a trovare il giusto feeling e ho fatto un erroraccio che ancora mi chiedo come abbia fatto a non uscire. Nella seconda ho cercato di attaccare e di trovare il miglior ritmo ed è andata bene, anche se confesso che al termine dellanon pensavo di poter risalire così tanto". Così Federicail secondo posto nel gigante di Coppa del mondo di Lienz. Il 2023 si chiude con la leadership ...

Lienz , 28 dic. - (Adnkronos) - Mikaela Shiffrin vince il gigante di Lienz e conquista il successo numero 92 in Coppa del mondo. La statunitense ... (liberoquotidiano)

Federica Brignone si conferma una sciatrice 'gigante' . L’azzurra classificandosi seconda nello slalom gigante di Coppa del mondo di Lienz in Austria ... (feedpress.me)

Gli Highlights del gigante di Lienz , valido per la Coppa del Mondo femminile 2024/2024 di sci alpino . Vittoria numero 92 per una straordinaria ... (sportface)

e pure Paris hanno raggiunto Gustav Thoeni nel computo delle vittorie: che effetto fa "... però, dell'interesse che trovo per loin luoghi remoti, come Polonia, Grecia, Albania, ......dialpino. Vittoria numero 92 per una straordinaria Mikaela Shiffrin , capace di ipotecare il successo già al termine della prima manche. Alle sue spalle una strepitosa Federica, capace ...Dopo una brutta prima manche, l'azzurra recupera chiudendo dietro alla statunitense. Anche Goggia nella top 10 ...Mikaela Shiffrin aveva già ipotecato la vittoria nel gigante di Lienz già dopo la prima manche e nella seconda l'americana ha gestito il larghissimo vantaggio sulle avversarie. Sono novantadue i succe ...