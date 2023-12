Sci alpino | startlist superG Bormio 2023 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Venerdì 29 dicembre (ore 11.30) andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci. Si preannuncia grande spettacolo sulla mitica pista Stelvio per l’ultima gara dell’anno solare, che seguirà l’affascinante discesa libera disputata in Valtellina. I grandi favoriti della vigilia sono lo svizzero Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Kilde, senza dimenticarsi dell’austriaco Vincent Kriechmayr e del francese Alexis Pinturault. Potranno provarci anche il tedesco Andreas Sander, gli austriaci Daniel Hemetsberger e Raphael Haaser, il canadese Jamer Crawford. Da considerare il francese Cyprien Sarrazin, vincitore della discesa libera. L’Italia ci proverà soprattutto con Mattia Casse e Dominik Paris. Di seguito il calendario completo, il...