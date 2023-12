Sci alpino | startlist slalom Lienz 2023 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Venerdì 29 dicembre andrà in scena lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci. Si preannuncia grande spettacolo in terra austriaca per l’ultima gara dell’anno solare, che seguirà l’affascinante gigante disputato il giorno precedente. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche e alle ore 13.00 con la seconda. La grande favorita della vigilia è la statunitense Mikaela Shiffrin, reduce dal trionfo in gigante e chiamata a un nuovo duello con la slovacca Petra Vlhova. Possono provare a inserirsi la tedesca Lena Duerr, la croata Leona Popovic, le svedesi Anna Swenn Larsson e Sara Hector. Federica Brignone tornerà a cimentarsi ine proverà a raccogliere qualche punto. Inseguiranno la seconda manche anche Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, ...

