Sci alpino | Sarrazin fa esultare la Francia nella discesa di Bormio Cade Paris | Casse vicino alla top-5

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ventisette anni dopo latorna a festeggiare una vittorialibera di. Nel 1996 a salire sul gradino più alto del podio era stato Luc Alphand, mentre oggi ad infrangere questo tabù è stato un fenomenale Cyprien, che si regala la gioia più grande della sua carriera. Si tratta del secondo successo in Coppa del Mondo per il transed il primo addirittura era arrivato in un gigante parallelo in Alta Badia nel 2016. L’ultima affermazione francese, invece, inlibera era stata di Adrien Theaux nel 2005 e sempre in Italia, ma a Santa Caterina. Già dalle prove cronometrateaveva fatto intravedere di essere in grandissima forma ed oggi sulla Stelvio è stato semplicemente eccezionale. Una prestazione ...