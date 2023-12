Sci alpino | Roberta Melesi | “Fisicamente sto bene | riesco ad esprimermi al meglio”

(Di giovedì 28 dicembre 2023)ha recuperato già cinque posizioni nella seconda manche dello slalom gigante femminile in corso a Lienz, in Austria, entrando nella top 20 dopo il 23° posto della prima run (nella peggiore delle ipotesi sarà 18ma a fine gara). Delle sei azzurre ad essere rientrate tra le migliori 30 della prima run, dominata dalla statunitense Mikaela Shiffrin,si candida ora ad essere la terza delle italiane in gara, alle spalle di Federica Brignone e Sofia Goggia, avendo fattodi Elisa Platino, Asja Zenere e Lara Della Mea. Le parole ai microfoni di Rai Sport rivelano tutta la soddisfazione dell’azzurra, partita nella prima run col pettorale 28, che incamera punti utili a risalire la World Cup Starting List di specialità: “stoad ...

Cyprien Sarrazin sorprende tutti e a distanza di sei anni t orna a vincere in Coppa del Mondo di. Il 29enne francese si aggiudica la discesa libera di Bormio , scendendo con il pettorale numero 4 e riuscendo ad avere la meglio per solamente nove centesimi su un Marco Odermatt come ...Poi in discesa, glida scialpinismo ti salvano perché sono leggerissimi e quindi non mi posso ... Le piace l'idea di olimpiadi diffuse sull'arco"I tempi sono cambiati: stare tutti vicini ...Aleksander Aamodt Kilde si è dovuto fermare a metà gara nel corso della discesa libera maschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino in corso a Bormio (Italia): il norvegese era terzo al terz ...Roberta Melesi ha recuperato già cinque posizioni nella seconda manche dello slalom gigante femminile in corso a Lienz, in Austria, entrando nella top 20 dopo il 23° posto della prima run (nella peggi ...