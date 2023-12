Sci alpino | per le gare di Adelboden della Coppa del Mondo arriva il nulla osta della FIS

(Di giovedì 28 dicembre 2023) A poche ore daldato a Kranjska Gora,un nuovo ok da parteFIS, la Federazione Internazionale dello Sci, questa volta per quel che riguarda ledidelmaschile di sci2023-2024 di(Svizzera). Il controllo ufficialeneve compiuto oggi, giovedì 28 dicembre, ha dato infatti esito positivo: come previsto, lesi svolgeranno sabato 6 e domenica 7 gennaio. Nel primo fine settimana del nuovo anno solare si disputeranno uno slalom gigante ed uno slalom speciale. In entrambe le giornate di gara la prima manche scatterà alle ore 10.30, con inversione dei migliori 30prima ...

Decima piazza per Sofia Goggia al termine della prima run dello slalom gigante femminile di Lienz, in Austria, valido per la Coppa del Mondo di sci ... (oasport)

La start list della seconda manche del gigante femminile di Lienz 2023 della Coppa del Mondo di. Nella classifica top - 30 rovesciata sono ben sei le italiane che proveranno a recuperare posizioni importanti nella seconda parte di gara. L'ultima a scendere sarà Mikaela Shiffrin ...Gigante di Lienz indigesto, per Marta Bassino, in una Coppa del mondo sinora avara di gioie per lei. La campionessa cuneese, prima ad uscire dal cancelletto di partenza, va fuori alla terza porta, ...Decima piazza per Sofia Goggia al termine della prima run dello slalom gigante femminile di Lienz, in Austria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024: l'azzurra paga 1"76 dalla leader, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI BORMIO DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE DI LIENZ 10.37 L'austriaca Franziska Gritsch è 13ma a 2.99. A ...