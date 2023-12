Sci alpino | ok dalla Fis alle gare a Kranjska Gora Il 6 e il 7 gennaio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Mentre le donne della Coppa del Mondo di sci sono impegnate tra oggi e domani in Austria per un gigante e uno slalom, la FIS ha effettuato il controllo neve sulla Podkoren 3 di, dove sono in programma altre duetecniche il 6 e 7. Il controllo ha dato esito positivo, pertanto sia il gigante che lo slalom si disputeranno e saranno le primedel 2024 per la CdM femminile. SportFace.

Coppa del Mondo2023 - 24 Lienz (Austria) 28 dicembre 2024 GIGANTE FEMMINILE Calendario CdM femminile - Classifica CdM ...Non è partito nel migliore dei modi la giornata di giovedì 28 dicembre, in cui è in programma il gigante femminile di Lienz 2023 , gara valevole per la Coppa del Mondo di. Alle ore 10.00 era infatti prevista la partenza, tuttavia a causa della caduta di un'apripista , che ha perso il controllo deglied è finita contro le reti, è stato necessario ...Dura pochissime porte la prima manche dello slalom gigante femminile di Lienz (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, per Marta Bassino: l'italiana scivola in curva ancor pri ...LIENZ (AUSTRIA) - Il gigante di Lienz, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, è iniziato con qualche minuto di ritardo, a causa della caduta dell'apripista, che è finita sulle ...